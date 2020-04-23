Карантин. В Израиле шакалы "оккупировали" пустой парк – фото

На фоне карантина, введенного из-за эпидемии коронавирусной болезни COVID-19, в израильском городе Тель-Авив десятки шакалов начали занимать безлюдный парк Яркон. Об этом сообщает Times of Israel.

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В издании отмечают, что обычно шакалы более робкие: они обитают на безлюдных окраинах парка и зачастую выходят на дорожки в темное время суток, когда никого нет, чтобы найти остатки еды в мусоре.

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Однако сейчас в парке практически нет посетителей – и шакалам приходится расширять территории для поиска пищи. Они уже заняли некоторые дорожки и спокойно ходят по парку днем.

Пока не было инцидентов между животными и людьми. Но зоологи предупреждают, что если редкие посетители будут продолжать подкармливать их мясом, шакалы могут изменить поведение.

"Как только дикое животное устанавливает связь «человек = еда», существует опасность, что они начнут приближаться к людям в ожидании получить пищу. Это может быть маленький ребенок или взрослый человек, им все равно. Оставьте их в покое, не кормите", - говорит зоолог Ярив Маличи.

На момент публикации новости в Израиле зафиксировано 14 592 случаев заражения коронавирусом, умер 191 человек. 5334 больных COVID-19 выздоровели (Система мониторинга СНБО).

На утро 23 апреля в мире заболели 2 638 024 человек, 184 235 умерли, 721 734 выздоровели.

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Фото - ABIR SULTAN/EPA