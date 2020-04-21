Как протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видео

Около 2000 человек вышли на площадь Рабина в Тель-Авиве, чтобы опротестовать политику правительства против распространения коронавирусной эпидемии в стране. Об этом пишет местное издание Haaretz.com.
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Участники митинга, организованного оппозиционными премьеру Биньямину Нетаньяху политиками, дисциплинированно соблюдали режим социального дистанцирования, выдерживая расстояние около двух метров от соседей, и носили медицинские маски.
Протестующие называют "антидемократическими" такие методы пресечения распространения инфекции, как отслеживание мобильных телефонов заболевших и потенциальных носителей патогена.
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Видео: Haaretz.com
В прошлую пятницу полиция штрафовала на 5000 шекелей (~$1400) протестующих в Восточном Иерусалиме.
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