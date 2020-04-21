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21.04.2020, 08:45

Как протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видео

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Как протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видео
Как протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видео
Как протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видеоКак протестовать при эпидемии коронавируса. Израиль показал пример – фото, видео

Люди вышли протестовать против недемократических, по их мнению, решений правительства Израиля по борьбе с коронавирусной инфекцией

Около 2000 человек вышли на площадь Рабина в Тель-Авиве, чтобы опротестовать политику правительства против распространения коронавирусной эпидемии в стране. Об этом пишет местное издание Haaretz.com.

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Участники митинга, организованного оппозиционными премьеру Биньямину Нетаньяху политиками, дисциплинированно соблюдали режим социального дистанцирования, выдерживая расстояние около двух метров от соседей, и носили медицинские маски.

Протестующие называют "антидемократическими" такие методы пресечения распространения инфекции, как отслеживание мобильных телефонов заболевших и потенциальных носителей патогена.

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Видео: Haaretz.com

В прошлую пятницу полиция штрафовала на 5000 шекелей (~$1400) протестующих в Восточном Иерусалиме. 

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Теги: Биньямин Нетаньяху, Израиль, протест, карантин, коронавирус, COVID-19
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