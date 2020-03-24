Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Из Украины в Израиль хотели вывезти масок более чем на 1 млн грн

Коронавирус. Из Украины в Израиль хотели вывезти масок более чем на 1 млн грн - Фото
Иллюстративное фото: pexels.com
24.03.2020, 12:21

Правоохранители пресекли попытку незаконного вывоза в Израиль 21 000 медмасок, которые можно использовать для борьбы с коронавирусом в Украине

Несмотря на запрет правительства, злоумышленники пытались незаконно вывезти из Украины в Израиль медицинских масок на сумму более 1 млн гривень. Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд арестовал партию из 21 000 масок.

По версии следствия, этой схемой занималась группа "работников одного частного предприятия".

Читайте также: Главный санврач надел маску и объяснил, зачем

Экспертная организация StateWatch со ссылкой на данные Гостаможслужбы пишет, что в январе-феврале из Украины экспортировали медтоваров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на $15,2 млн.

Вчера, 23 марта, власти Киева заявили, что город получил 170 000 масок, которые в первую очередь направят в столичные больницы.

Читайте также: Россия не пропускает в Украину партию марли для масок. Она стоит на границе

Евгений Пилипенко
Еще по теме
Напишите нам
Израиль контрабанда маска карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 