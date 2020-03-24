Коронавирус. Из Украины в Израиль хотели вывезти масок более чем на 1 млн грн

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Несмотря на запрет правительства, злоумышленники пытались незаконно вывезти из Украины в Израиль медицинских масок на сумму более 1 млн гривень. Об этом пишет пресс-служба Офиса генпрокурора.

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Суд арестовал партию из 21 000 масок.

По версии следствия, этой схемой занималась группа "работников одного частного предприятия".

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Экспертная организация StateWatch со ссылкой на данные Гостаможслужбы пишет, что в январе-феврале из Украины экспортировали медтоваров, которые могут использоваться для противодействия коронавирусу, на $15,2 млн.

Вчера, 23 марта, власти Киева заявили, что город получил 170 000 масок, которые в первую очередь направят в столичные больницы.

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