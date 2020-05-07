В Индии утечка газа на заводе: произошло массовое отравление людей - видео

Завод LG Polymers (фото - facebook.com/VoteforTDP)

На заводе по производству полистирола LG Polymers в Индии произошла утечка газа, в результате которой уже погибли пять местных жителей, 150 человек госпитализировали и еще около сотни пострадавших "ожидается в ближайшее время". Об этом сообщает CNN.

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Утечка газа произошла рано утром 7 мая, первыми о ней объявили сотрудники местной полиции через громкоговорители. Прибывшие на место происшествия медики и полиция эвакуировали из близлежащих к заводу домов около 1000 человек. Часть из них была тут же госпитализирована из-за проблем с дыханием вследствие отравления газом, некоторых спасти не удалось.

Завод расположен в индийском городе Вишакхапатнам. Он занимается производством полистирола и других искусственных полимеров. По словам сотрудников завода, утечка газа могла произойти при перезапуске всех систем во время восстановления работы завода после карантина.

Допускается, что причиной отравления стали испарения стирола - ядовитой жидкости с токсичным эффектом и неприятным запахом. В промышленности стирол используется для производства полистирола, стекловолокна, резины и латекса.

Местные власти отмечают, что эвакуация людей с места события почти завершена, и они "молятся за безопасность и благополучие каждого".

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