Утечка радиации в КНДР. Южная Корея проверяет морскую воду

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После сообщений о возможной утечке радиации на заводе по производству уранового концентрата в Северной Корее южнокорейские эксперты взяли пробы морской воды у границы. Об этом пишет сеульское агентство Yonhap, ссылаясь на Министерство объединения Кореи Ли Сан Мин.

Ранее в августе Radio Free Asia сообщило, что завод по обогащению урана в Пхонгсане (юго-западная провинция Хванхэ) может сбрасывать радиоактивные отходы в море через реку Ресон.

"После сообщений СМИ правительство анализирует морскую воду, отобранную в районе северной (морской) разграничительной линии утром в пятницу", - сказал Ли на брифинге.

Возможную утечку радионуклидов в Пхонгсане "подтверждает" ресурс 38 North (мониторинг ситуации в КНДР посредством анализа спутниковых снимков): по мнению экспертов, сообщения о ней "точные". Они добавили, что обнаруженная утечка - меньшего масштаба, чем сообщалось.

"Возможно, даже более важно, чем воздействие на окружающую среду, то, что эксплуатация объекта - еще одно свидетельство, что Пхеньян продолжает производство высокообогащенного урана для ядерного оружия", - подчеркнули в 38 North.

Подробные снимки с объяснениями и сравнением по таймлайну можно посмотреть здесь.

8 августа 2019 года на полигоне в Архангельской области РФ произошел взрыв с утечкой радиации (фото и видео). В Норвегии заявили, что там взорвался ядерный реактор, а не ракета "с изотопным источником", как утверждают власти РФ.

В конце 2018-го выяснилось, что КНДР строит новую военную базу: там могут быть ядерные ракеты.

12 апреля 2019 года высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына переизбрали.

В начале августа ООН сообщила, что северокорейские хакеры украли для Кима около $2 млрд криптовалюты.

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