Ким Чен Ына переизбрали

Фото: пресс-служба KOCIS

Северокорейский диктатор Ким Чен Ын переизбран на сессии парламента председателем Государственного совета КНДР. Об этом пишет южнокорейское агентство Yonhap.

Также в стране выбрали премьера: кресло главы правительства занял старший член Трудовой партии Кореи Ким Чжэ Рен.

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Ким Чже Рён, Ри Ман Гон, Чхве Хви, Пак Тхэк Док, Ким Су Гил, Тхе Хён Чхоль и Чон Кён Тхэк были избраны членами Политбюро, а Джо Йонг Вон, Ким Ток Хун, Ри Рён Нам, Пак Чон Нам, Ри Хи Йонг и Джо Чун Рён - их заместителями.

Ранее на заседании партии Ким пообещал "нанести удар" по тем, кто вводит санкции против КНДР.