"Не поставят на колени". Глава КНДР грозит ударом из-за санкций

Ким Чен Ын (фото - EPA)

Вчера, 10 апреля, северокорейский диктатор Ким Чен Ын заявил, что его страна никогда не поддастся санкциям в условиях зашедших в тупик ядерных переговоров с США и призвал "нанести удар". Об этом сообщает сообщает Yonhap.

"Мы должны последовательно поднимать знамя развития социалистической экономики и наносить удар по тем, кто склонен к ошибочному суждению, что они могут поставить нас на колени санкциями", - заявил он.

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Глава КНДР считает, что "уверенность в себе и независимая экономика" являются определяющими для "социалистической революции".

Согласно отчету государственного информагентства Северной Кореи KCNA, Ким упоминал "уверенность в своих силах" 27 раз во время пленарного заседания Центрального комитета правящей Рабочей партии.

Заседание состоялось накануне встречи президента США Дональда Трампа и его южнокорейского коллеги Мун Чжэ Ина в Вашингтоне. 11 апреля они должны обсудить проблему ядерной программы КНДР.

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22 марта президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отозвать недавно анонсированные американским министерством финансов санкции в отношении Северной Кореи.