Трамп отменил анонсированные Минфином США санкции против КНДР

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Президент США Дональд Трамп заявил, что распорядился отозвать недавно анонсированные американским министерством финансов санкции в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает Reuters.

"Казначейство США объявило сегодня, что к уже существующим санкциям в отношении Северной Кореи будут добавлены дополнительные крупномасштабные санкции, - написал Трамп в Twitter. - Я распорядился снять эти дополнительные санкции!".

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Пока неясно, какие санкции имеет в виду Трамп. 22 марта не было объявлено о новых санкциях США в отношении КНДР, но 21 марта Соединенные Штаты включили в черный список две китайские судоходные компании, которые, по их словам, помогли Северной Корее избежать санкций в отношении своей программы создания ядерного оружия.

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс также не уточнила, о каких санкциях говорил президент, но сказала: "Президенту Трампу нравится председатель Ким, и он не считает, что эти санкции будут необходимы".

28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров. Пхеньян заявил, что Вашингтон упустил шанс заключить соглашение. 8 марта сообщалось, что Трамп открыт к продолжению диалога с лидером КНДР.