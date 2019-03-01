Северная Корея: США упустили шанс заключить соглашение

Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото — ЕРА)

Внешнеполитическое ведомство КНДР утверждает, что на саммите в конце зимы американская делегация "упустила шанс" на заключение сделки по ядерному разоружению Корейского полуострова. Замглавы МИД Северной Кореи Чхве Сон Хуэй подчеркнул, что такой возможности у США "больше может и не быть", пишет Associated Press.

"Вашингтон упустил возможность, которая больше может не появиться", - заявил чиновник КНДР.

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Тем не менее, по итогам саммита рупор пропаганды КНДР Центральное телеграфное агентство Кореи заявил, что у американского лидера Дональда Трампа и его северокорейского коллеги Ким Чен Ына получился "конструктивный и дружеский" обмен мнениями.

ЦТАК пишет, что стороны "углубили взаимоуважение и доверие" между странами на пути к "денуклеаризации и эпохальному развитию" двусторонних отношений.

Ранее Пхеньян опроверг заявление Трампа о том, что переговоры провалились якобы из-за требования КНДР снять все санкции за прекращение работы ядерного завода в Йонбёне. В сообщении ЦТАК говорится, что лидер Северной Кореи просил о частичном облегчении санкционного режима за такую уступку.

28 февраля 2019 года после двухдневного второго саммита США-КНДР Трамп и Ким так ни к чему и не пришли, досрочно завершив бесплодный раунд переговоров.