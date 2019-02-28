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28.02.2019, 10:03

Трамп назвал причину, почему провалился саммит с Ким Чен Ыном

Трамп назвал причину, почему провалился саммит с Ким Чен Ыном - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

"Посмотрим, что произойдет дальше", - туманно сказал на итоговом брифинге после бесплодных переговоров во Вьетнаме американский лидер

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Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын был готов согласиться на расформирование основного ядерного объекта страны - научно-исследовательского центра в Йонбёне, однако требовал за это полное снятие санкций против КНДР. Вашингтон на это не пошел, заявил на итоговом брифинге саммита США-КНДР американский президент Дональд Трамп.

"У него (Кима) было определенное видение ситуации, и оно не совсем совпадало с нашим. Но всё намного лучше, чем было год назад, и, считаю, в конце концов мы все сделаем. Однако в рамках этого конкретного визита мы решили, что сейчас лучше разойтись", - пояснил Трамп.

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Он посетовал, что делегация США "была готова подписать все бумаги", а затем подчеркнул - с такими результатами переговоров "это было бы неуместно".

"(На переговорах) нужно быть готовым выйти из них. Я хочу все сделать правильно, а не быстро", - пояснил Трамп.

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Тем не менее, сказал президент США, Ким "пообещал" ему, что Северная Корея не будет проводить новых испытаний ядерного оружия или баллистических ракет.

"Я ему верю и ловлю на слове. Надеюсь, это правда", - добавил он.

По словам хозяина Белого дома, на переговорах американская делегация подняла тему "второго завода по обогащению урана" у северян, и то, что Вашингтон о нем знает, якобы "стало сюрпризом" для делегации КНДР.

Ранее эксперты по КНДР неоднократно писали, что у Пхеньяна есть по меньшей мере два других (помимо Йонбёна) объекта, где обогащают уран.

Отвечая на вопросы СМИ, американский лидер заверил, что МАГАТЭ "легко сможет" провести инспекцию ядерных объектов КНДР, но не сказал, когда и как.

"Это произойдет, если мы о чем-то с ними договоримся. Мы знаем об определенных объектах и местах", - уточнил он.

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Теги: санкции, дональд трамп, ким чен ын, кндр, ядерное оружие, соглашение, саммит
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