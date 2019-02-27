"Ким выглядит увереннее Трампа". В Ханое - саммит США-КНДР: видео

Во вьетнамском Ханое стартовал саммит лидеров США и КНДР Дональда Трампа и Ким Чен Ына.

Эксперт по языку тела Карен Леонг отметила в комментарии Reuters, что северокорейский лидер выглядел гораздо более уверенным, по сравнению с предыдущим саммитом в Сингапуре, в то время как президент Трамп приветствовал Кима ладонью вверх - знак, который был "почти мольбой".

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Трамп ранее заявлял, что уверен в успешности саммита. Он также сказал, что у КНДР большой потенциал и она будет успешной, если будет безъядерной.

Фото: ЕРА