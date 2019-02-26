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26.02.2019, 22:53

Трамп поговорит с Кимом о трансформации отношений - Госдеп

Трамп поговорит с Кимом о трансформации отношений - Госдеп - Фото
Фото: EPA

Во встрече примет участие Майк Помпео

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Цели второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - относительно трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

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При этом сообщается, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл во Вьетнам раньше президента Трампа - 24 февраля - и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами.

Планируется, что Помпео примет непосредственное участие во встрече Трампа и Кима.

Читайте также: Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, вьетнам, Майкл Помпео, Ханой
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