Трамп поговорит с Кимом о трансформации отношений - Госдеп

Фото: EPA

Цели второго саммита президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына во Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР. Об этом заявили в Государственном департаменте США, передает Укринформ.

"Саммит имеет целью дальнейший прогресс в выполнении договоренностей, которые оба лидера достигли в Сингапуре - относительно трансформации отношений, прочного и стабильного мира, а также полной денуклеаризации Корейского полуострова", - отметили во внешнеполитическом ведомстве США.

Реклама

При этом сообщается, что для успешного достижения поставленных целей в Ханое с визитом находится также госсекретарь США Майкл Помпео. Он прибыл во Вьетнам раньше президента Трампа - 24 февраля - и уже провел ряд встреч с иностранными коллегами.

Планируется, что Помпео примет непосредственное участие во встрече Трампа и Кима.

Читайте также: Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.