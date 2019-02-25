Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Двойнику Трампа разрешили остаться, но сказали не появляться на публике

Реклама
Реклама

Австралийский комик Говард Икс, часто пародирующий лидера КНДР Ким Чен Ына, был вынужден уехать из Вьетнама накануне саммита американского президента Дональда Трампа с настоящим Ыном, сообщает Радио Свобода.

Его попросили уехать из страны спустя три дня после приезда. В Ханой Говард Икс прибыл со своим напарником, канадцем Расселом Вайтом, который пародирует Трампа. Вайту остаться во Вьетнаме разрешили, но при условии, что он не будет показываться на публике.

Реклама

Несколько дней назад они провели в Ханое шутливый "саммит", после чего их на время задержала полиция и, пригрозив депортацией, запретила выступать.

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

24 февраля Ким Чен Ын выехал на саммит на поезде. 

Отправить:
Распечатать:
Теги: Ханой, дональд трамп, ким чен ын, вьетнам, саммит, двойники, пародия
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
ПОСЛЕДНИЕ ВИДЕО
В Сумской области блокировали вмешательство РФ в выборы: видео
В Сумской области блокировали вмешательство РФ в выборы: видео
Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео
Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео
Вышел первый тизер биографического фильма о Лесе Украинке: видео
Вышел первый тизер биографического фильма о Лесе Украинке: видео
ТЭК Уволены двое заместителей главы Газпрома. За проигрыш Нафтогазу?
Цена игнора бизнес-этики: кейс Enron, стоимостью в миллиарды
Мнение Цена игнора бизнес-этики: кейс Enron, стоимостью в миллиарды
Нафтогаз может заплатить Укрнафте за спорных 4 млрд кубов газа
ТЭК Нафтогаз может заплатить Укрнафте за спорных 4 млрд кубов газа
Реклама
Реклама
Реклама
Популярное
фото/видео
В Сумской области блокировали вмешательство РФ в выборы: видео
В Сумской области блокировали вмешательство РФ в выборы: видео
Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео
Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео 17:56
Оскар-2019 в лицах: кто получил престижную кинонаграду - фото
Оскар-2019 в лицах: кто получил престижную кинонаграду - фото 17:44
Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото
Экс-глава Генштаба Замана в суде: изберут меру пресечения - фото 16:25
Все фото и видео
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
 