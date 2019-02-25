Двойника Ким Чен Ына выгнали из Вьетнама перед саммитом: видео

Австралийский комик Говард Икс, часто пародирующий лидера КНДР Ким Чен Ына, был вынужден уехать из Вьетнама накануне саммита американского президента Дональда Трампа с настоящим Ыном, сообщает Радио Свобода.

Его попросили уехать из страны спустя три дня после приезда. В Ханой Говард Икс прибыл со своим напарником, канадцем Расселом Вайтом, который пародирует Трампа. Вайту остаться во Вьетнаме разрешили, но при условии, что он не будет показываться на публике.

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Несколько дней назад они провели в Ханое шутливый "саммит", после чего их на время задержала полиция и, пригрозив депортацией, запретила выступать.

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

24 февраля Ким Чен Ын выехал на саммит на поезде.