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24.02.2019, 12:36

Ким поехал на поезде во Вьетнам встречаться с Трампом: фото

Ким поехал на поезде во Вьетнам встречаться с Трампом: фото - Фото
Фото: EPA

Если лидер КНДР решил преодолеть весь путь до Вьетнама по железной дороге, то ему придется ехать два дня

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Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился во Вьетнам, где 27-28 февраля запланирована его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.

В вечером 23 февраля зеленый поезд с желтыми горизонтальными полосами, которым путешествует Ким Чен Ын, пересек границу с Китаем.

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Неизвестно, преодолеет ли лидер КНДР весь путь во Вьетнам по железной дороге - ему на это понадобится два с половиной дня, или же сделает остановку по дороге и пересядет на самолет.

Между тем в Ханой на самолете уже прибыли около сотни охранников Ким Чен Ына.

Фото: EPA

Первая встреча Трампа с Кимом прошла в июне 2018 года. Результатом стало расплывчатое обещание северокорейского диктатора работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, но пока он не предпринял каких-либо конкретных шагов.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, вьетнам
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