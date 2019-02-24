Ким поехал на поезде во Вьетнам встречаться с Трампом: фото

Фото: EPA

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын отправился во Вьетнам, где 27-28 февраля запланирована его вторая встреча с президентом США Дональдом Трампом. Об этом сообщает Reuters.



В вечером 23 февраля зеленый поезд с желтыми горизонтальными полосами, которым путешествует Ким Чен Ын, пересек границу с Китаем.

Реклама

Неизвестно, преодолеет ли лидер КНДР весь путь во Вьетнам по железной дороге - ему на это понадобится два с половиной дня, или же сделает остановку по дороге и пересядет на самолет.

Между тем в Ханой на самолете уже прибыли около сотни охранников Ким Чен Ына.

Фото: EPA

Первая встреча Трампа с Кимом прошла в июне 2018 года. Результатом стало расплывчатое обещание северокорейского диктатора работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, но пока он не предпринял каких-либо конкретных шагов.