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31.01.2019, 17:40

Где-то в Азии: собрана команда подготовки встречи Трампа и Кима

Где-то в Азии: собрана команда подготовки встречи Трампа и Кима - Фото
Дональд Трамп и Ким Чен Ын (фото: EPA)

Саммит состоится в конце февраля

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Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что направляет группу сотрудников Госдепартамента для подготовки к следующей встрече с участием президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына, который состоится в Азии в конце февраля. Об этом сообщает Голос Америки.

Помпео отметил, что Пхеньян согласился с тем, что второй саммит лидеров двух стран пройдет в конце февраля.

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"Мы проведем его в одном из мест Азии, – сказал госсекретарь США. - Я направляю туда команду. Они отправляются туда, чтобы заложить основы того, что, как я надеюсь, станет существенным дополнительным шагом на пути не только к денуклеаризации, но и более светлому будущему для северокорейского народа".

Помпео не сообщил конкретное место проведения саммита.

Официальные лица и дипломаты две недели назад заявляли, что Вьетнам заинтересован в организации саммита. Однако на прошлой неделе Ханой сообщил, что его не информировали о времени или месте возможного саммита Трампа и Ким Чен Ына. Другими возможными местами проведения саммита называли Сингапур и Бангкок.

Итогом саммита в июне 2018 года, ставшего первой встречей действующего президента США с северокорейским лидером, стало расплывчатое обещание Ким Чен Ына работать в направлении денуклеаризации Корейского полуострова, но пока он не предпринял каких-либо конкретных шагов.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр
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