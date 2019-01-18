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18.01.2019, 22:43

В Белом доме договорились о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына

В Белом доме договорились о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына - Фото
Фото: EPA

Встреча состоится в конце февраля

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Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.

Встреча состоится в конце февраля.

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Об этом стало известно после встречи Трампа с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, состоявшейся в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль доставит президенту США личное послание от Ким Чен Ына. О содержании письма пока ничего не известно. Предположительно, в нем содержались предложения о проведении нового саммита, передает BBC.

О месте саммита официально пока не сообщается. Согласно неподтвержденной информации, он может состояться во Вьетнаме.

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В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

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Теги: ким чен ын, кндр, дональд трамп
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