В Белом доме договорились о новой встрече Трампа и Ким Чен Ына

Фото: EPA

Президент США Дональд Трамп проведет вторую встречу с лидером КНДР Ким Чен Ыном. Об этом сообщила пресс-служба Белого дома в Twitter.

Встреча состоится в конце февраля.

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Об этом стало известно после встречи Трампа с зампредседателя ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ён Чхолем, состоявшейся в Белом доме.

Ранее сообщалось, что Ким Ён Чхоль доставит президенту США личное послание от Ким Чен Ына. О содержании письма пока ничего не известно. Предположительно, в нем содержались предложения о проведении нового саммита, передает BBC.

О месте саммита официально пока не сообщается. Согласно неподтвержденной информации, он может состояться во Вьетнаме.

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В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет. Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.