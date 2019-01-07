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07.01.2019, 17:33

СМИ назвали возможное место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

СМИ назвали возможное место новой встречи Трампа и Ким Чен Ына - Фото
Фото: скриншот видео

Отмечается, что американские чиновники уже встречались с коллегами из КНДР в Ханое для согласования деталей самого саммита

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Вторая встреча президента США Дональда Трампа и лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть проведена во вьетнамской столице Ханой. Об этом сообщает Bloomberg.

Саммит будет посвящен денуклеаризации Пхеньяна, говорится в сообщении.

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По данным Munhwa Ilbo, американские чиновники уже встречались с коллегами из КНДР в Ханое для согласования деталей самого саммита.

Отмечается, что Вьетнам - не только союзник КНДР, но также поддерживает хорошие отношения с Соединенными Штатами.

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В новогоднем телеобращении Ким Чен Ын заявил, что готов в любой момент снова встретиться с Трампом, но предупредил, что может изменить направление, если США будут продолжать санкции и давление на КНДР.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.

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Теги: дональд трамп, ким чен ын, кндр, денуклеаризация
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