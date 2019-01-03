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03.01.2019, 10:32

Что такое "Новый курс" Ким Чен Ына: объясняет Reuters

Что такое "Новый курс" Ким Чен Ына: объясняет Reuters - Фото
Ким Чен Ын (фото - EPA)

1 января лидер КНДР произнес речь, в которой пригрозил США "Новым курсом", если те не пересмотрят свою политику. Это шаг отчаяния?

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В своей новогодней речь лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что может взять “Новый курс”, если Вашингтон будет продолжаться свою санкционную политику в отношении Северной Кореи. Но переходить на “Новый курс” может быть слишком поздно, пишет Reuters.

Речь Ына - признак отчаяния?

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В июне Трамп и Ын встретились в Сингапуре, где обсуждали ядерное разоружение КНДР, но с тех пор далее разговоров дело не зашло.

Пхеньян тогда настойчиво требовал от США снять санкции и официально объявить об окончании Корейской войны 1950-53 годов в обмен на добровольное уничтожение крупнейшего ядерного полигона КНДР Пунгери и ключевых предприятий по производству ракетных двигателей.

Вашингтон был рад инициативе Северной Кореи, но посчитал, что КНДР свои шаги не подкрепила ничем существенным, а, значит, она легко могла пойти на попятную.

В этой связи, речь Ына выглядит как твердое намерение если не разорвать, то хотя бы на какое-то время прекратить отношения с Америкой и забыть о санкциях США.

Что значит “Новый курс”?

Несмотря на то, что госмедиа КНДР постоянно критикуют США и предвещают возвращение периода конфронтации, “Новый курс” Пхеньяна выглядит как шаг отчаяния.

“Одно ясно наверняка: Ын не будет предпринимать никаких шагов, которые потребовали бы от США военного ответа, а это значит - никаких ядерных и ракетных испытаний в обозримом будущем”, - говорит Гэри Казианис из Центра национальных интересов США.

В этом контексте, “Новый курс” может означать уступки, которые не предполагали бы полной денуклеаризации, но подталкивали бы США к ответным шагам.

КНДР больше не зацикливается на США?

В своей речи Ын призвал начать многосторонние переговоры, которыми можно было бы официально объявить об окончании Корейской войны - эту идею уже озвучивала Южная Корея.

Это может означать начало сотрудничества КНДР с Китаем, Южной Кореей и другими странами давления ради на США.

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Теги: денуклеаризация, США, кндр, ядерное разоружение
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