Трамп получил письмо от Ким Чен Ына и ждет новой встречи

Дональд Трамп (фото - EPA)

Президент США Дональд Трамп 2 января сообщил, что получил письмо от северокорейского лидера Ким Чен Ына и рассчитывает вскоре встретиться с ним, чтобы продолжить попытки убедить Пхеньян отказаться от разработки ядерного оружия. Об этом сообщает Голос Америки.

Беседуя с журналистами в Белом доме, Трамп отметил, что никогда не делал упор на темпах усилий Пхеньяна в плане денуклеаризации. В ходе сингапурского саммита двух лидеров в июне прошлого года Ким Чен Ын обещал вести работу в этом направлении, однако с тех пор стороны не достигли заметного прогресса.

Реклама

Трамп в разговоре с журналистами назвал письмо "отличным", но не стал вдаваться в подробности.

В новогоднем телеобращении Ким Чен Ын заявил, что готов в любой момент снова встретиться с Трампом, но предупредил, что может изменить направление, если США будут продолжать санкции и давление на КНДР.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.