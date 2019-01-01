Ким Чен Ын грозится выйти из соглашения с Трампом

Ким Чен Ын (фото - EPA)

КНДР пригрозила США отказом от курса на сближение, если Соединенные Штаты продолжат "нарушать свои обещания и недооценивать терпение нашего народа". Об этом заявил лидер КНДР Ким Чен Ын в новогодней речи, передает Deutsche Welle.

Ким Чен Ын возмущен, что Вашингтон "в одностороннем порядке" предъявляет к Пхеньяну требования и продолжает политику "санкций и давления".

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При этом лидер КНДР добавил, что готов в любое время встретиться с президентом США Дональдом Трампом и договориться.

В ноябре 2018 года вашингтонский Центр стратегических и международных исследований (CSIS) опубликовал доклад, согласно которому у КНДР имеются от 13 до 20 секретных военных баз. На них могут скрываться мобильные ракетные комплексы с ракетами, способными нести ядерные боеголовки. По данным CSIS, подобные пусковые установки можно быстро транспортировать по туннелям к заранее подготовленным стартовым площадкам.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.

Как стало известно из отчета ООН, Северная Корея не остановила свою ядерную и ракетную программы.