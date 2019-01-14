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14.01.2019, 18:00

В КНДР "штампуют" ракеты так быстро, как никогда ранее - СМИ

В КНДР "штампуют" ракеты так быстро, как никогда ранее - СМИ - Фото
Ким Чен Ын (фото - KCNA)

Несмотря на уверения Ким Чен Ына в приостановке ядерной программы КНДР, в Северной Корее быстрыми темпами производят ракеты и боеголовки

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Новые спутниковые снимки разведки США показывают, что КНДР продолжает наращивать свой ядерный потенциал, несмотря на все договоренности по разоружению. Об этом пишет Bloomberg.

Сообщается, что недавно в Северной Корее на вооружение приняли несколько межконтинентальных баллистических ракет (МБР). Кроме того, у КНДР есть материалы для производства 6 ядерных ракет - если их, таки, построят, в арсенале Ким Чен Ына окажется более 20 ядерных зарядов.

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По другим данным, в КНДР пытаются произвести МБР, чей радиус поражения достигал бы США. В пользу этого предположения говорит тот факт, что на северной части корейского полуострова активно работают заводы по производству ракетных двигателей, а также расширяются подземные ракетные хранилища.

Также отмечается, что ядерная программа КНДР достигла той точки, при которой прогресс возможен даже без проведения "шумных" испытаний. По этой причине, отслеживать состояние северокорейского ядерного арсенала становится все сложнее.

По оценкам Ассоциации по контролю за вооружением, к 2020 году у КНДР может быть до 100 боеголовок.

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Ранее в КНДР заявили, что начнут проводить ядерное разоружение "только после США". Вслед за этим на северной части корейского полуострова послышались новые подземные толчки.

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Теги: кндр, ядерное оружие
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