Ядерные испытания КНДР вызвали новые подземные толчки

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Последнее ядерное испытание Северной Кореи спустя более года вызывает подземные толчки. Об этом сообщает CNN.

Новый толчок зафиксировали в метеослужбе Южной Кореи. Он произошел в одной из провинций КНДР сегодня, 2 января. Магнитуда была 2,8, а эпицентр - в 11 километрах от ядерного полигона Пхунгери.

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Последнее северокорейское ядерное испытание было в сентябре 2017 года и оно было самым мощным. Сразу после теста произошло искусственное землетрясение магнитудой 6,3.

Ранее в Северной Корее заявили, что КНДР проведет денуклеаризацию только в том случае, если США не будет представлять для них ядерную угрозу.

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет.