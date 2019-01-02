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02.01.2019, 09:24

Ядерные испытания КНДР вызвали новые подземные толчки

Ядерные испытания КНДР вызвали новые подземные толчки - Фото
Карта: 38 North

Последнее испытание, которое прошло в сентябре 2017 года, до сих пор вызывает землетрясения

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Последнее ядерное испытание Северной Кореи спустя более года вызывает подземные толчки. Об этом сообщает CNN.

Новый толчок зафиксировали в метеослужбе Южной Кореи. Он произошел в одной из провинций КНДР сегодня, 2 января. Магнитуда была 2,8, а эпицентр - в 11 километрах от ядерного полигона Пхунгери

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Последнее северокорейское ядерное испытание было в сентябре 2017 года и оно было самым мощным. Сразу после теста произошло искусственное землетрясение магнитудой 6,3. 

Ранее в Северной Корее заявили, что КНДР проведет денуклеаризацию только в том случае, если США не будет представлять для них ядерную угрозу. 

В конце мая КНДР торжественно и "на камеры" ликвидировала и без того во многом нерабочий ядерный полигон Пхунгери. В июне Трамп и Ким встретились на историческом саммите в Сингапуре, подписав документ о денуклеаризация КНДР под гарантии США в течение 2,5 лет

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Теги: кндр, землетрясение, северная корея, ядерное испытание
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