Трамп озвучил условие процветания Северной Кореи

Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором, по его мнению, Северная Корея сможет достичь процветания. Об этом он сообщил у себя в Twitter, после того, как прибыл во Въетнам на саммит для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По его словам, Вьетнам процветает, "как немногие места на земле".

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"Северная Корея будет такой же, и очень быстро, если она будет безъядерной. Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти у никого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына", - сказал Трамп.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР.

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.