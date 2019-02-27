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27.02.2019, 09:02

Трамп озвучил условие процветания Северной Кореи

Трамп озвучил условие процветания Северной Кореи - Фото
Дональд Трамп (фото - ЕРА)

Лидеры США и Северной Кореи встретятся в Ханое, где пройдет саммит двух стран

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Президент США Дональд Трамп назвал условие, при котором, по его мнению, Северная Корея сможет достичь процветания. Об этом он сообщил у себя в Twitter, после того, как прибыл во Въетнам на саммит для встречи с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.

По его словам, Вьетнам процветает, "как немногие места на земле".

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"Северная Корея будет такой же, и очень быстро, если она будет безъядерной. Потенциал удивительный, отличная возможность, как почти у никого другого в истории, для моего друга Ким Чен Ына", - сказал Трамп.

Цели второго саммита президента США и лидера Северной Кореиво Вьетнаме сосредоточены, главным образом, на трех основных направлениях: улучшении двусторонних отношений, обеспечении мира в регионе и ядерном разоружении КНДР. 

Саммит глав США и КНДР пройдет во вьетнамском Ханое 27-28 февраля.

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Теги: вьетнам, саммит, встреча Ким Чен Ына и Дональда Трампа
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