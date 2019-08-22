Взрыв ракеты под Северодвинском: фото и видео последствий

Понтоны, на одном из которых, возможно, произошел взрыв на испытаниях (Фото: Радио Свобода)

Появились фото и видео, предположительно, с места взрыва при испытаниях ракеты в Архангельской области. Их опубликовало Радио Свобода.

По утверждению издания, фотографию прислал в редакцию анонимный житель Неноксы. Это якобы скриншоты записи из группы "Нёнокса в сердце моем", публичный доступ к которой с тех пор был закрыт администраторами. Автор записи в комментарии просит не распространять фотографию за пределы группы. Пользователь, приславший снимки Радио Свобода, утверждает, что сам получил их уже в виде скриншотов. На фотографии видны два понтона, один из них сильно поврежден.

Также редакция Радио Свобода нашла в сети видео, на котором присутствуют похожие понтоны. Оно опубликовано в открытой группе "Северодвинск Life", съемка, предположительно, была сделана 17 августа.

По словам Радио Свобода, жительница Нёноксы подтвердила, что поклонный крест, который есть на видео, находится на побережье у села, неподалеку от устья речки Верховки.

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