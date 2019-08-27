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В России взорвался ядерный реактор, а не ракета - эксперт

В России взорвался ядерный реактор, а не ракета - эксперт - Фото
Нильс Бомер (фото - twitter.com/atomnils)
27.08.2019, 09:57

В Росгидромете вчера заявили, что в облаке после взрыва 8 августа были короткоживущие радиоактивные изотопы бария, стронция и лантана

На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не просто произошло разрушение боевой ракеты. Как пишет The Barents Observer, такое заявление сделал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер.

Эксперт озвучил такую мысль после того, как в РФ опубликовали состав радиоактивного облака, которое образовалось после инцидента.

"Наличие таких продуктов распада как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - полагает глава отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.

По его словам, в шлейфе не было бы таких нуклидов, если бы произошел обычный взрыв двигателя с "изотопным источником", как утверждают власти РФ. 

Вчера в МИД РФ заявили, что взрыв ракеты под Северодвинском "не имеет отношения к ядерным испытаниям".

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ядерное оружие радиация архангельск реактор Северодвинск
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