В России взорвался ядерный реактор, а не ракета - эксперт

Нильс Бомер (фото - twitter.com/atomnils)

На российском военном полигоне под Северодвинском в Архангельской области взорвался ядерный реактор, а не просто произошло разрушение боевой ракеты. Как пишет The Barents Observer, такое заявление сделал норвежский специалист по ядерной безопасности Нильс Бомер.

Эксперт озвучил такую мысль после того, как в РФ опубликовали состав радиоактивного облака, которое образовалось после инцидента.

"Наличие таких продуктов распада как барий и стронций происходит от ядерной цепной реакции. Это доказательство того, что взорвался ядерный реактор", - полагает глава отдела исследований и развития норвежского агентства, которое осуществляет вывод ядерных объектов из эксплуатации.

По его словам, в шлейфе не было бы таких нуклидов, если бы произошел обычный взрыв двигателя с "изотопным источником", как утверждают власти РФ.

Вчера в МИД РФ заявили, что взрыв ракеты под Северодвинском "не имеет отношения к ядерным испытаниям".