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Признались. В РФ опубликовали состав радиоактивного облака

Признались. В РФ опубликовали состав радиоактивного облака - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
26.08.2019, 14:06

Российские метеорологи обнаружили в воздухе радионуклиды после взрыва на военном полигоне в Архангельской области

В пробах, отобранных в Северодвинске после аварии на военном полигоне, были найдены радионуклиды стронция, бария и лантана. Информация была опубликована пресс-службой Росгидромета.

Метеорологи сообщили, что после взрыва в Неноксе в воздух попали "короткоживущие техногенные радионуклиды". В результате их распада выделились инертные радиоактивные газы, которые и стали причиной кратковременного повышения мощности гамма-излучения в регионе 8 августа, в день аварии.

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Сейчас же, заверяют в Росгидромете, радиационная ситуация в регионе нормальная.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - сообщили в ведомстве.

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