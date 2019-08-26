Признались. В РФ опубликовали состав радиоактивного облака

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В пробах, отобранных в Северодвинске после аварии на военном полигоне, были найдены радионуклиды стронция, бария и лантана. Информация была опубликована пресс-службой Росгидромета.

Метеорологи сообщили, что после взрыва в Неноксе в воздух попали "короткоживущие техногенные радионуклиды". В результате их распада выделились инертные радиоактивные газы, которые и стали причиной кратковременного повышения мощности гамма-излучения в регионе 8 августа, в день аварии.

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Сейчас же, заверяют в Росгидромете, радиационная ситуация в регионе нормальная.

"В настоящее время в пробах радиоактивных аэрозолей в воздухе и выпадениях в городах Северодвинске и Архангельске техногенные радионуклиды не обнаруживаются. Радиационная обстановка стабилизировалась", - сообщили в ведомстве.

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