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100 рублей за час радиации. В РФ "наградили" архангельских врачей

100 рублей за час радиации. В РФ "наградили" архангельских врачей - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos
22.08.2019, 13:26

На возмущения врачей о том, что их "использовали как расходный материал", сотрудники Минздрава приказывали успокоиться

Один из врачей, лечивший пострадавших при взрыве ракеты 8 августа, рассказал, как оценили труд медиков архангельской больницы в Минздраве РФ. Специалист дал комментарий на условиях анонимность российскому изданию Медуза.

По его словам, 12 августа в больницу приехали сотрудники Министерства здравоохранения РФ. Они не отрицали того, что сотрудники больницы облучились, предоставляя помощь пострадавшим при взрыве 8 августа без защитной одежды. Врачи стали спрашивать сотрудников Минздрава, как им будут компенсированы такие работы. И.о. министра ответила, что сотрудникам больницы заплатят сверхурочные 100 рублей в час.

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"То есть люди по пять-шесть часов провели с зараженными, сделали им операцию, и получили за это 500 рублей", - возмущается пострадавший врач.

По его словам, медики также спрашивали, почему их не предупредили о радиации и кто понесет за это ответственность. Однако вразумительного ответа они так и не услышали.

В результате, сообщает врач, началась ругань. Сотрудники больницы возмущались из-за того, что с ними поступили "как с расходным материалом". Представители Минздрава лишь приказывали успокоиться в ответ.

Ранее у одного из архангельских врачей в мышцах обнаружили цезий-137. Обследовавшие его специалисты заявили, что радиоактивный элемент появился в теле из-за того, что врач якобы объелся "фукусимских крабов" во время отупска в Таиланде.

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