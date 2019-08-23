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Норвегия: Под Архангельском было два взрыва, радиация от второго

Норвегия: Под Архангельском было два взрыва, радиация от второго - Фото
Радиация (фото - ЕРА)
23.08.2019, 21:25

Второй взрыв произошел через два часа после первого

Взрыв, в результате которого погибли пятеро россиян во время испытаний ракетного двигателя в Белом море, стал причиной второго взрыва, произошедшего через два часа и, вероятно, ставшего источником радиации. Об этом сообщил Норвежский сейсмологический центр (НОРСАР), передает Reuters.

Отмечается, что второй взрыв был зафиксирован инфразвуковыми датчиками давления воздуха, а не сейсмическими мониторами. Он произошел, скорее всего, на крылатой ракете, работающей на радиоактивном топливе.

"Мы зарегистрировали два взрыва, последний из которых совпал по времени с сообщениями об увеличении радиации, - сообщила глава центра НОРСАР Анне Стрёммен Люкке. - Оба взрыва были зарегистрированы в нашей инфразвуковой системе. Первый также был зафиксирован сейсмологами".

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