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"Доза выше летальной в 1000 раз": опубликован эпикриз военного РФ

"Доза выше летальной в 1000 раз": опубликован эпикриз военного РФ - Фото
Иллюстративное фото: pixabay.com
23.08.2019, 07:25

В сети появился эпикриз водолаза-контрактника ВС РФ, утверждает источник: одного из двух, которые умерли вскоре после взрыва на полигоне под Неноксой

Самый "тяжелый" из пострадавших от облучения после взрыва боевой ракеты под Северодвинском получил радиационное заражение, тысячекратно превышающее летальную дозу. Об этом со ссылкой на "анонимный источник в медкругах, знакомый с обстоятельствами происшествия", пишет российский ресурс Newsader.

Издание публикует фото выписки из истории болезни этого человека.

В эпикризе из Архангельской больницы видно, что мужчина (личные данные "попросили скрыть из уважения к тайне личной жизни") получил травмы нижних конечностей, его максимально стабилизировали и забрали медики-военные.

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Собеседник издания рассказал, что непосредственной причиной гибели стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения. Эти сведения не указаны в выписке: они стали известны источнику "от дозиметриста Минобороны РФ, который прибыл в медучреждение около в 19:00: примерно через два часа после прибытия туда пациентов".

По его данным, один получил дозу в 9000 Грэй, другой – 22 000 Грэй, третий – 30 000 Грэй.

"Он сказал, что доза выше смертельной в 1000 раз", – сказал собеседник издания.

Информатор Newsader считает сканы документа "единственными доказательствами факта пребывания радиоактивных пациентов в региональной больнице". Все остальное изъяли спецслужбы.

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Других источников подтверждения изложенной выше информации нет.

Якобы вещи пострадавших на заднем дворе больницы (фото - newsader.com):

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радиация архангельск Северодвинск ненокса
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