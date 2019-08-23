"Доза выше летальной в 1000 раз": опубликован эпикриз военного РФ

Иллюстративное фото: pixabay.com

Самый "тяжелый" из пострадавших от облучения после взрыва боевой ракеты под Северодвинском получил радиационное заражение, тысячекратно превышающее летальную дозу. Об этом со ссылкой на "анонимный источник в медкругах, знакомый с обстоятельствами происшествия", пишет российский ресурс Newsader.

Издание публикует фото выписки из истории болезни этого человека.

В эпикризе из Архангельской больницы видно, что мужчина (личные данные "попросили скрыть из уважения к тайне личной жизни") получил травмы нижних конечностей, его максимально стабилизировали и забрали медики-военные.

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Собеседник издания рассказал, что непосредственной причиной гибели стал несовместимый с жизнью объем радиоактивного поглощения. Эти сведения не указаны в выписке: они стали известны источнику "от дозиметриста Минобороны РФ, который прибыл в медучреждение около в 19:00: примерно через два часа после прибытия туда пациентов".

По его данным, один получил дозу в 9000 Грэй, другой – 22 000 Грэй, третий – 30 000 Грэй.

"Он сказал, что доза выше смертельной в 1000 раз", – сказал собеседник издания.

Информатор Newsader считает сканы документа "единственными доказательствами факта пребывания радиоактивных пациентов в региональной больнице". Все остальное изъяли спецслужбы.

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Других источников подтверждения изложенной выше информации нет.

Якобы вещи пострадавших на заднем дворе больницы (фото - newsader.com):

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