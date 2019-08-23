Последствия взрыва ракеты в РФ. Вид со спутника: фото

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Журналисты Радио.Свобода опубликовали спутниковые снимки, на которых изображено вероятное место взрыва ракеты во время неудачных испытаний на военном полигоне в Архангельской области.

На снимках компании Maxar видно, что тестовые платформы были сильно повреждены в результате взрыва. Примечательно, что на снимках от 12 августа одна из платформ находилась за 3,8 км от побрежья. На фото от 18 августа она уже находится у берега.

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Снимок места взрыва от 12 августа (Фото: Maxar)

Снимок места взрыва от 12 августа (Фото: Maxar)

Сообщается, что эти платформы вероятно использовались при неудачных испытаниях.

Вчера было опубликовано видео, на котором неизвестный автор, находясь за 200 метров от плавучих платформ, пытается измерить показатели излучения. Хотя дозиметр и показал нормальный результат, независимый эксперт в области ядерных технологий Валентин Гибалов объяснил Радио Свобода, что это не противоречит возможному радиоактивному заражению одного или обоих понтонов. Ссылаясь на калькулятор радиоактивности, Гибалов указал, что даже если суммарная активность заражения понтонов превышает норму в тысячи раз, то на расстоянии 200 метров фон гамма-излучения будет оставаться в пределах нормы.

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