Северокорейские хакеры украли для Кима $2 млрд криптовалюты - ООН

Ким Чен Ын (фото - ЕРА)

Северная Корея совершенствует методы кибератак на банки и биржи криптовалют, похитив при этом уже около $2 млрд. Эти средства, пишет Reuters со ссылкой на секретную часть доклада ООН по КНДР, власти тоталитарного государства пускают на разработку ракетно-ядерной программы.

По данным аналитиков, даже без тест-запусков баллистических ракет Пхеньян последние полгода продолжал развивать эту стратегическую военную сферу.

В отчете речь идет о том, что помимо воровства средств у финансовых учреждений и бирж, КНДР использует хакеров (многие из которых работают под руководством Департамента госбезопасности КНДР - тамошнего "КГБ") и для отмывания присвоенной криптовалюты.

Запрос журналистов в северокорейской миссии при ООН проигнорировали.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что диктатор КНДР Ким Чен Ын "не хочет разочаровывать своего друга, президента США". Южнокорейская разведка утверждает, что боевые ракеты КНДР "похожи на российские Искандеры".

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