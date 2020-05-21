Ураган в Индии и Бангладеш: более 80 погибших, тысячи домов уничтожены - фото

Индию и Бангладеш накрыл сильный ураган "Амфан". Погибли более 80 человек. Об этом сообщает DW.

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Ураган уничтожил тысячи домов, вырвал деревья с корнями и привел к серьезным наводнениям. Больше всего от него пострадал индийский штат Западная Бенгалия. Там наблюдается сильный ливень и ветер со скоростью до 185 км/ч.

Порывы ветра и ливни уничтожили дорогу и перевернули автомобили в штате Колкати. Власти Индии и Бангладеш эвакуировали более 3 млн человек. Много людей не захотели покинуть свои дома, поэтому количество жертв может возрасти.