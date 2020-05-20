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20.05.2020, 14:40

На Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фото

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На Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фото
На Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фото
На Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фотоНа Индию и Бангладеш обрушился мощный шторм: миллионы эвакуированных - фото

Мощный шторм обрушился на прибрежные районы Индии и Бангладеш

Шторм "Амфан" добрался до берегов Индии и Бангладеш и принес за собой дожди и сильные ветер. Миллионы людей были эвакуированы. Об этом сообщает BBC.

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По прогнозам, шторм (первый суперциклон в этом районе с 1999 года) вызовет сильные наводнения и оползни. Чиновники в Бангладеш опасаются, что это будет похоже на циклон "Сидр", который убил около 3500 человек в 2007 году.

По данным индийской метеорологической службы, "Амфан" доберется до границы между странами во второй половине дня. Его скорость может достигнуть 185 км/ч. Шторм, вероятно, сохранит интенсивность до утра четверга.

Индия и Бангладеш потребовали переоборудовать школы и другие здания во временные убежища, но им нужно больше места, чем обычно, для размещения людей при сохранении социального дистанцирования.

  • 26 апреля сообщалось, что в Закарпатской области прошел мощный ураган, в Иршавском районе ветер сорвал крыши с больницы и школ.
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Теги: Индия, ураган, шторм, бангладеш, коронавирус, амфан
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