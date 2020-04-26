Ураган в Закарпатье: сорваны крыши с больницы и школ - фото

Ураган в Закарпатье (Фото - пресс-служба Закарпатской ОГА)

В Закарпатской области 25 апреля прошел мощный ураган, в Иршавском районе ветер сорвал крыши с больницы и школ. Об этом сообщает пресс-служба Закарпатской ОГА.

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Ураган, прошедший по области вчера, повалил десятки деревьев и оборвал линии электропередачи, обесточено 11 населенных пунктов.

Больше всего от стихии пострадал Иршавский район: над родильным отделением Иршавской районной больницы ветер снес 200 квадратных метров кровли, над реанимационным отделением - 100 квадратных метров.

Повреждены крыши школ в четырех селах и над архивным отделом Иршавской горадминистрации.

Фото: пресс-служба Закарпатской ОГА.

23 января в Закарпатской области произошло землетрясение.