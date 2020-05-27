Франция запретила лечить больных COVID-19 препаратом, который закупила Украина

Оливье Веран (фото — ЕРА)

Французский Минздрав отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни. Об этом говорится в сегодняшнем коммюнике ведомства.

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23 марта 2020 года власти Франции указали, что гидроксихлорохин можно назначать при тяжелых формах болезни исключительно в больнице, под наблюдением медиков. Препарат был внесен в местный протокол лечения 26 марта.

Фото: ЕРА

Однако, после появления результатов клинических исследований в разных странах гидроксихлорохина самостоятельно или в совокупности с азитромицином, которые показали, что эта терапия не приносит пользы и ведет к повышению рисков сердечно-сосудистой недостаточности, препарат изъяли из протоколов.

Указ о запрете подписал глава Минздрава страны Оливье Веран.

Тем не менее, добавили в Минздраве Франции, если дальнейшие клинические исследования покажут, что соотношение польза/риск такого лечения будет позитивным, решение об отзыве препарата могут пересмотреть.

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