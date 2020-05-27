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Франция запретила лечить больных COVID-19 препаратом, который закупила Украина

Франция запретила лечить больных COVID-19 препаратом, который закупила Украина - Фото
Оливье Веран (фото — ЕРА)
27.05.2020, 14:03

"Гидроксихлорохин не следует назначать больным COVID-19 и стационарно, и тем более амбулаторно", - подчеркивается в коммюнике французского Минздрава

Французский Минздрав отозвал свою рекомендацию о больничном применении гидроксихлорохина при коронавирусной болезни. Об этом говорится в сегодняшнем коммюнике ведомства.

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23 марта 2020 года власти Франции указали, что гидроксихлорохин можно назначать при тяжелых формах болезни исключительно в больнице, под наблюдением медиков. Препарат был внесен в местный протокол лечения 26 марта.

Фото: ЕРА

Однако, после появления результатов клинических исследований в разных странах гидроксихлорохина самостоятельно или в совокупности с азитромицином, которые показали, что эта терапия не приносит пользы и ведет к повышению рисков сердечно-сосудистой недостаточности, препарат изъяли из протоколов.

Указ о запрете подписал глава Минздрава страны Оливье Веран.

Тем не менее, добавили в Минздраве Франции, если дальнейшие клинические исследования покажут, что соотношение польза/риск такого лечения будет позитивным, решение об отзыве препарата могут пересмотреть.

  • В конце марта 2020-го именно французские медики сделали заявление об "эффективности" гидроксихлорохина+азитромицина.
  • Президент США Трамп настолько воодушевился, что заявил в Twitter - это "имеет реальный шанс стать одним из самых значительных событий в истории медицины; надеюсь, это используют немедленно".
  • Затем он признался, что принимает гидроксихлорохин "для профилактики".
  • 2 апреля в Украине появились протоколы по COVID-19 - с этими препаратами.
  • Украина начала закупки гидроксихлорохина.
  • 25 мая в журнале The Lancet вышла статья о масштабном исследовании препарата. Вывод: при COVID-19 он небезопасен и неэффективен.
  • Вслед за эти ВОЗ приостановила испытания гидроксихлорохина при COVID-19.
  • То первоначальное исследование за некорректный дизайн и сомнительную достоверность раскритиковали коллеги.

Читайте мнение: Гидроксихлорохин+азитромицин: не панацея от COVID-19, а смертельная комбинация?

Евгений Пилипенко
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