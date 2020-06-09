Обязательная обсервация и маски: как заработают КПВВ на линии разграничения

КПВВ Новотроицкое (Фото: пресс-служба ГПСУ)

Штаб операции объединенных сил назвал обновленные правила пересечения линии разграничения в условиях коронавирусного карантина: работа контрольных пунктов въезда-выезда на Донбассе возобновится уже завтра. Об этом сообщает пресс-центр штаба.

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Пропуск граждан и автомобилей будет проводиться ежедневно с 11:00 до 14:00:

для автомобильного сообщения: через КПВВ Марьинка - дорожный коридор Донецк - Курахово;

для пешего сообщения: через КПВВ Станица Луганская - дорожный коридор Станица Луганская - Счастье - Новоайдар.

При въезде на свободную территорию Украины гражданам будут мерить температуру. Обязательным условием также является ношение защитной маски (или респиратора) и соблюдение социальной дистанции.

Граждане должны предъявить при прохождении контроля активированное приложение "Действуй дома" или пройти обсервацию в местах, которые определены местной властью. Обязательную обсервацию будут проходить все, кроме абитуриентов и тех, кто их сопровождает. В случае отказа от этого пункта правил информацию о нарушении передадут в полицию и санитарно-карантинные подразделения.

22 марта 2020-го из-за эпидемии коронавируса временно был прекращен пропуск через линию разграничения на Донбассе.

2 июня сообщалось , что п ункты пропуска через линию разграничения на Донбассе, готовят к открытию после 10 июня.

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