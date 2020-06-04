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Завтра открываются рестораны. Минздрав опубликовал правила работы

Завтра открываются рестораны. Минздрав опубликовал правила работы - Фото
табличка кафе (pixabay.com)
04.06.2020, 21:47

В частности МОЗ считает, что посетитель может войти в заведение только в сопровождении работника заведения

Министерство здравоохранения обнародовало правила, по которым должны будут работать открывающиеся с завтрашнего дня заведения общественного питания.

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В частности, запрещается:

- вход в заведение без сопровождения работника заведения;

- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;

- приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);

- функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;

- самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;

- более четырех человек за столиком, кроме детей.

Правила для летних террас и работы ресторанов на вынос не изменились, отметили в МОЗ.

  • Также с 5 июня Украина запускает внутреннее авиасообщение. Госавиаслужба опубликовала требования к полетам.
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Вадим Ребрина
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