Завтра открываются рестораны. Минздрав опубликовал правила работы

Министерство здравоохранения обнародовало правила, по которым должны будут работать открывающиеся с завтрашнего дня заведения общественного питания.
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В частности, запрещается:
- вход в заведение без сопровождения работника заведения;
- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;
- приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);
- функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;
- самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;
- более четырех человек за столиком, кроме детей.
Правила для летних террас и работы ресторанов на вынос не изменились, отметили в МОЗ.