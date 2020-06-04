Завтра открываются рестораны. Минздрав опубликовал правила работы

табличка кафе (pixabay.com)

Министерство здравоохранения обнародовало правила, по которым должны будут работать открывающиеся с завтрашнего дня заведения общественного питания.

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В частности, запрещается:

- вход в заведение без сопровождения работника заведения;

- проведение праздников, банкетов, мастер-классов, публичных мероприятий и т.д., в которых принимают участие более 10 человек;

- приготовление пищи на открытых кухнях (кроме тех, которые отгорожены от посетителей перегородкой);

- функционирование буфетов (отдельных зон) самообслуживания, в том числе для самостоятельного налива напитков клиентами;

- самообслуживание в заведениях быстрого питания. Подносы, блюда, напитки и столовые приборы должен выдавать персонал по просьбе посетителя;

- более четырех человек за столиком, кроме детей.

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