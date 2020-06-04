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Госавиаслужба опубликовала требования к авиаперевозкам на время карантина

Госавиаслужба опубликовала требования к авиаперевозкам на время карантина - Фото
Аэропорт Борисполь (Фото: kbp.aero)
04.06.2020, 20:37

Мобильная регистрация, бесконтактная посадка, защитные маски... Госавиаслужба обнародовала требования к осуществлению авиаперевозок

Государственная авиационная служба опубликовала требования к полетам в связи с тем, что Кабмин принял решение возобновить с 5 июня внутренние авиаперевозки, а с 15-го — международные.

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Основные требования:

- доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;

- люди в аэропорту должны соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м.

- гигиенические процедуры и уборки должны быть усилены;

- должны быть приняты меры для предотвращения очередей;

- должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;

- все в аэропорту должны носить защитные маски. Персонал также должен быть в защитных перчатках;

- рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;

- рекомендуется увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам.

Вадим Ребрина
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