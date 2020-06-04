Госавиаслужба опубликовала требования к авиаперевозкам на время карантина

Государственная авиационная служба опубликовала требования к полетам в связи с тем, что Кабмин принял решение возобновить с 5 июня внутренние авиаперевозки, а с 15-го — международные.
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Основные требования:
- доступ к терминалам аэропорта должен быть максимально ограничен для пассажиров, членов экипажа и персонала;
- люди в аэропорту должны соблюдать физическую дистанцию в 1,5 м.
- гигиенические процедуры и уборки должны быть усилены;
- должны быть приняты меры для предотвращения очередей;
- должны быть введены электронные альтернативы процессов, в частности мобильная регистрация, бесконтактная посадка;
- все в аэропорту должны носить защитные маски. Персонал также должен быть в защитных перчатках;
- рекомендуется проводить температурный скрининг пассажирам, которые улетают и прибывают в терминал;
- рекомендуется увеличить количество автобусов для доставки пассажиров к самолетам.