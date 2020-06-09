В МОЗ рассказали, как будут проходить концерты в период карантина

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На сайте Минздрава опубликованы временные правила и рекомендации для проведения массовых культурно-художественных мероприятий на период карантина. В областях, где сохраняется положительная динамика заболеваемости, их можно будет проводить с завтрашнего дня, 10 июня.

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Рекомендации разработаны для "заведений культуры и креативных индустрий (кроме кинотеатров)".

На массовых мероприятиях перед началом смены всем работникам должны измерять температуру. На входах - разместить антисептики и информационные материалы по профилактике COVID-19.

Посетители должны соблюдать дистанцию в 1,5 м. Все места — только сидячие. Создание фан-зон не допускается. За столиками - не более четырех человек (без учета детей до 14 лет). В залах со стационарным размещением рядом с посетителями должны быть свободные места рядом, спереди и сзади.

Контроль входа рекомендуется проводить бесконтактным способом, увеличив, по возможности, количество пунктов пропуска.

В случае проведения мероприятия под открытым небом, территория должны быть ограждена. При проведении мероприятий в помещениях, посетители и работники заведения на протяжении всего времени должны находиться в масках.

С 5 июня Минздрав разрешил открыть кафе и рестораны.

Базам отдыха в Украине позволят открыться с 10 июня.

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