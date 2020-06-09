Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина

Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает Центр общественного здоровья.

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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.



За прошедшие сутки ситуация улучшилась в Черниговской области, она снова соответствует критерию по инцидентности, которая составила 11,71. Ухудшилась ситуация в Тернопольской области, где инцидентность превысила 12 и составила 12,04.

Во всех регионах делают достаточное для ослабления карантина количество тестов на коронавирус (не менее 12 на 100 000 человек).

Инфографика - Центр общественного здоровья

5 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина. Такая ситуация наблюдается на данный момент в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.

Ляшко не исключает , что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.

6 июня две области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

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