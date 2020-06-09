Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина

Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина - Фото
Киев. Ослабление карантина (Фото - Sergey Dolzhenko, EPA)
09.06.2020, 11:24

В пяти регионах Украины эпидемиологическая обстановка уже более трех дней не соответствует критериям Минздрава для ослабления карантина

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает Центр общественного здоровья.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.

За прошедшие сутки ситуация улучшилась в Черниговской области, она снова соответствует критерию по инцидентности, которая составила 11,71. Ухудшилась ситуация в Тернопольской области, где инцидентность превысила 12 и составила 12,04.

Во всех регионах делают достаточное для ослабления карантина количество тестов на коронавирус (не менее 12 на 100 000 человек).

Готовность областей к ослаблению карантина (Инфографика - МОЗ)

Инфографика - Центр общественного здоровья

5 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина. Такая ситуация наблюдается на данный момент в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.

  • 20 мая правительство продлило карантин в Украине до 22 июня. Он будет адаптивным - это значит, что в каждом регионе будут действовать разные ограничения в зависимости от эпидемиологической ситуации. С 5 июня запланировано новое смягчение ограничений.
  • Ляшко не исключает, что если заболеваемость будет оставаться на прежнем уровне, то карантин могут продлить и после 22 июня, но с изменениями.
  • 6 июня две области отменили ранее введенные меры по ослаблению карантина.

Читайте также: Хроника коронавируса в Украине и мире - LIVE

Денис Юдин
Еще по теме
Напишите нам
карантин коронавирус COVID-19
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 