Коронавирус. Киев и семь областей не готовы к ослаблению карантина

Киев и семь областей не соответствуют критериям Министерства здравоохранения для ослабления карантина, сообщает Центр общественного здоровья.
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Инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) превышает установленный Минздравом уровень (12) в Киеве, а также в Волынской, Житомирской, Закарпатской, Львовской, Ровенской, Тернопольской и Черновицкой областях.
За прошедшие сутки ситуация улучшилась в Черниговской области, она снова соответствует критерию по инцидентности, которая составила 11,71. Ухудшилась ситуация в Тернопольской области, где инцидентность превысила 12 и составила 12,04.
Во всех регионах делают достаточное для ослабления карантина количество тестов на коронавирус (не менее 12 на 100 000 человек).
Инфографика - Центр общественного здоровья
5 июня главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в регионах, где три дня подряд эпидемиологическая ситуация не соответствует критериям Минздрава, не должны ослабляться меры карантина. Такая ситуация наблюдается на данный момент в Киеве, Волынской, Львовской, Ровенской и Черновицкой областях.
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