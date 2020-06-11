Ляшко объяснил суточный антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом

Виктор Ляшко (Фото: пресс-служба Кабмина)

Причина суточного антирекорда Украины по заболеваемости коронавирусом - в "устранении очереди" образцов на тестирование, которые были собраны за последние дни. Об этом в эфире Радио НВ заявил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

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689 случаев, которые были зарегистрированы за минувшие сутки, - это самое большое количество заболевших за все время пандемии в Украине, отметил Ляшко, но вряд ли можно называть это пиком или ростом заболеваемости. Результатов одного дня для таких выводов, по его словам, недостаточно.

Ляшко уточнил, что из этих 689 случаев значительную часть дали Львовская и Волынская области, "там, где мы устраняем очередь из образцов".

"Мы устраняем очередь из образцов, которые были собраны в течение последних дней, — передавали в другие лаборатории, для того чтобы протестировать, и чтобы не было очереди, и делались потом исследования "сегодня на сегодня" или "сегодня на завтра", — сказал Ляшко.

Сейчас во Львовской области ожидают проверки две тысячи образцов крови на COVID-19, которые должны быть доставлены в Национальную референс-лабораторию, уточнил главный санврач.

Вчера в Украине заявили о рекордном за время эпидемии числе летальных исходов за сутки: за 10 июня умерли 23 больных COVID-19.