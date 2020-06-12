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COVID-19. В Украине два дня подряд суточная заболеваемость на рекордном уровне

COVID-19. В Украине два дня подряд суточная заболеваемость на рекордном уровне - Фото
Иллюстративное фото: Andrea Canali/ЕРА
12.06.2020, 07:40

В Украине зафиксировали 29 753 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19. Высокая суточная заболеваемость держится второй день подряд

В Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.

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За прошедшие сутки выявили 683 новых больных (689 - днем ранее), умерли 16 пациентов (21), выздоровели 426 (372) человек.

За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 29 753 заболевших, 870 инфицированных умерли. Побороть болезнь удалось 13 141 человеку.

  • За 10 июня, в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве.
  • В Минздраве заявили, что будут предлагать дополнительные меры, чтобы защитить жизни и здоровье украинцев.

Смотрите также: Ляшко объяснил суточный антирекорд Украины по заболеваемости коронавирусом

Марк Сировой
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