COVID-19. В Украине два дня подряд суточная заболеваемость на рекордном уровне

В Украине выявили 683 новых больных COVID-19 за сутки. Это лишь на шесть заболевших меньше, чем при суточном рекорде заболеваемости за все время эпидемии коронавируса в стране, передает Центр общественного здоровья Министерства здравоохранения.
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За прошедшие сутки выявили 683 новых больных (689 - днем ранее), умерли 16 пациентов (21), выздоровели 426 (372) человек.
За все время эпидемии в Украине зарегистрировали 29 753 заболевших, 870 инфицированных умерли. Побороть болезнь удалось 13 141 человеку.
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