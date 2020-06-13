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Зеленский отреагировал на антирекорды по COVID-19: ожидает от Кабмина решений

Зеленский отреагировал на антирекорды по COVID-19: ожидает от Кабмина решений - Фото
Владимир Зеленский (Фото: пресс-служба президента)
13.06.2020, 16:16

Президент собрал селекторное совещание для обсуждения актуальной ситуации с заболеваемостью коронавирусом

Президент Владимир Зеленский выразил обеспокоенность ростом количества заболевших коронавирусом и попросил Кабмин предоставить прогнозы и решения по этому поводу. Об этом шла речь на селекторном совещании с членами Кабмина и руководителями правоохранительных органов, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Там заверили, что президент держит ситуацию с распространением коронавирусной инфекции на контроле.

"Уже третьи сутки у нас значительно выше количество лабораторно подтвержденных случаев заражения. Я просил определить причину и ожидаю от вас прогнозов и решений", - сказал Зеленский.

Министр здравоохранения Максим Степанов отметил, что беспокойство вызывает повышенное количество госпитализированных с признаками коронавирусной инфекции, число пневмоний и увеличение выявленных случаев заражения.

"Причины для паники нет, но есть "звоночки", которые требуют реакции", - сказал премьер-министр Денис Шмыгаль и предложил определиться с моделью усиления контроля мероприятий адаптивного карантина.

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"Надо тщательно проверять магазины, рынки, общественный транспорт - места, где могут быть скопления людей. Ответственность за эти скопления - на учреждениях и платформах, которые должны обеспечить безопасность, прописанную Кабинетом министров", - отметил Зеленский.

Шмыгаль на это заметил, что международный опыт показывает действенность административной ответственности.

Глава Нацполиции Игорь Клименко доложил, что за время карантина было составлено более 12,5 тыс административных протоколов за нарушения требований безопасности, суды вынесли решения о штрафах на 4,5 млн грн.

  • За 10 июня в Украине зафиксировали рекордную суточную заболеваемость COVID-19 за все время эпидемии – появилось 689 новых больных. Больше всего новых пациентов зарегистрировали во Львовской области и в Киеве.
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Вадим Ребрина
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Владимир Зеленский карантин Денис Шмыгаль коронавирус COVID -19
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