Рост заболеваемости. Увеличение тестов ни при чем, дело в другом – Степанов

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с расширением тестирования, а является следствием нарушений карантина и локальных вспышек коронавирусной болезни в некоторых населенных пунктах. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.
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"Около 10 000 тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель. А значительный рост новых подтвержденных случаев COVID-19 начался на прошлой неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды: более 600 и 753 случая было. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.
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Второй причиной Степанов назвал вспышки в некоторых населенных пунктах, часть из которых произошла из-за праздников, которые отмечали без соблюдения ограничений.
Помимо роста заболеваемости, Степанов также отметил, что все больше граждан обращаются к медикам с симптомами COVID-19, а число госпитализаций увеличивается.
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