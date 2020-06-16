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Рост заболеваемости. Увеличение тестов ни при чем, дело в другом – Степанов

Рост заболеваемости. Увеличение тестов ни при чем, дело в другом – Степанов - Фото
Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)
16.06.2020, 10:12

Глава МОЗ Степанов говорит, что 10 000 тестов на коронавирус в сутки делают уже две недели, но заболеваемость COVID-19 возросла лишь в последние дни

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с расширением тестирования, а является следствием нарушений карантина и локальных вспышек коронавирусной болезни в некоторых населенных пунктах. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов

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"Около 10 000 тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель. А значительный рост новых подтвержденных случаев COVID-19 начался на прошлой неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды: более 600 и 753 случая было. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.

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Второй причиной Степанов назвал вспышки в некоторых населенных пунктах, часть из которых произошла из-за праздников, которые отмечали без соблюдения ограничений.

Помимо роста заболеваемости, Степанов также отметил, что все больше граждан обращаются к медикам с симптомами COVID-19, а число госпитализаций увеличивается.

  • На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки.
  • Президент Владимир Зеленский предположил, что рост заболеваемости может быть связан с расширением тестирования. Он поручил определить причины ухудшения ситуации, прежде чем принимать решение об ужесточении карантина. 
  • В Минздраве заявили, что пока не намерены ужесточать карантин по всей стране, однако будет усилен контроль за соблюдением карантина.
  • За прошедшие сутки зарегистрировали 666 новых больных. С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.

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Марк Сировой
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