Рост заболеваемости. Увеличение тестов ни при чем, дело в другом – Степанов

Максим Степанов (Фото: пресс-служба Минздрава)

Рост заболеваемости COVID-19 в Украине не связан с расширением тестирования, а является следствием нарушений карантина и локальных вспышек коронавирусной болезни в некоторых населенных пунктах. Об этом сегодня на брифинге заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

"Около 10 000 тестирований методом ПЦР мы уже делаем порядка двух недель. А значительный рост новых подтвержденных случаев COVID-19 начался на прошлой неделе, когда мы четко перешли порог и начали ставить антирекорды: более 600 и 753 случая было. Мы связываем это, в том числе, с тем, что все мы перепутали смягчение карантина с полной отменой всех ограничений", - сказал он.

Смотрите также: Коронавирус. Минздрав обратился к украинцам из-за роста заболеваемости

Второй причиной Степанов назвал вспышки в некоторых населенных пунктах, часть из которых произошла из-за праздников, которые отмечали без соблюдения ограничений.

Помимо роста заболеваемости, Степанов также отметил, что все больше граждан обращаются к медикам с симптомами COVID-19, а число госпитализаций увеличивается.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки.

Президент Владимир Зеленский предположил , что рост заболеваемости может быть связан с расширением тестирования. Он поручил определить причины ухудшения ситуации, прежде чем принимать решение об ужесточении карантина.

В Минздраве заявили , что пока не намерены ужесточать карантин по всей стране, однако будет усилен контроль за соблюдением карантина.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг. За прошедшие сутки зарегистрировали 666 новых больных.

Читайте также: Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 100 заболевших