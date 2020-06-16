COVID-19. В Украине выросла суточная заболеваемость, но и выздоровешвих больше

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

В Украине за сутки выявили 666 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 10 больше, чем днем ранее. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов.

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За сутки зафиксировали 11 (12) умерших больных с коронавирусом, выздоровели 275 (171) пациентов.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.

Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 млн человек, большая часть из них выздоровела, умерли более 430 000 пациентов.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки. В Минздраве заявили , что пока не намерены ужесточать карантин по всей стране, однако будет усилен контроль за соблюдением карантина.

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