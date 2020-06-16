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COVID-19. В Украине выросла суточная заболеваемость, но и выздоровешвих больше

COVID-19. В Украине выросла суточная заболеваемость, но и выздоровешвих больше - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
16.06.2020, 08:52

В Украине коронавирусной болезнью COVID-19 заболели более 32 000 человек

В Украине за сутки выявили 666 новых заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, что на 10 больше, чем днем ранее. Об этом рассказал на брифинге министр здравоохранения Максим Степанов

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За сутки зафиксировали 11 (12) умерших больных с коронавирусом, выздоровели 275 (171) пациентов.

С начала эпидемии в Украине COVID-19 заболели 32 476 человек, 912 из них скончались, 14 528 больных одолели недуг.

  • Общее число заболевших коронавирусом в мире превысило 8 млн человек, большая часть из них выздоровела, умерли более 430 000 пациентов.
  • На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную заболеваемость за сутки. В Минздраве заявили, что пока не намерены ужесточать карантин по всей стране, однако будет усилен контроль за соблюдением карантина.

Смотрите также: Коронавирус. В Черновицкой области число заболевших COVID-19 превысило 4000

Марк Сировой
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