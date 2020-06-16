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Коронавирус. Число заболевших COVID-19 превысило 8 млн – динамика пандемии

Коронавирус. Число заболевших COVID-19 превысило 8 млн – динамика пандемии - Фото
Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA
16.06.2020, 06:50

За время пандемии коронавирусной инфекцией заболели 8,1 млн человек, выздоровели 4,2 млн больных COVID-19

На 00:00 16 июня по общемировому времени в мире вывили 8 108 667 заболевших коронавирусной болезнью COVID-19, большая часть из которых выздоровела. США, Бразилия и Россия лидируют по общему числу больных за все время пандемии, передает Worldometers.

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За последние сутки в мире выявили 124 600 новых заболевших (123 718 - сутками ранее), 3415 умерших (3263) и 90 756 выздоровевших.

Всего с начала пандемии умерли 438 596 больных COVID-19, 4 196 981 пациентов выздоровели.

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Пять стран-лидеров по числу случаев заражения коронавирусом:

1. США – 2 182 950 заболевших (+20 722 за сутки), 118 283 умерших (+425) и 889 866 выздоровевших (+19 816);

2. Бразилия – 891 556 (+23 674), 44 118 (+729), 453 568 (+16 056);

3. Россия – 537 210 (+8426), 7091 (+143), 284 539 (+4489);

4. Индия – 343 026 (+10 243), 9915 (+395), 180 320 (+10 361);

5. Великобритания – 296 857 (+968), 41 736 (+38), информация о выздоровевших отсутствует.

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Марк Сировой
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