Коронавирус. В Черновицкой области число заболевших COVID-19 превысило 4000

Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА

Число заболевших COVID-19 в Черновицкой области составило 4019 человек, сообщил в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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По его словам, за прошедшие сутки в области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом (сутками ранее - 43).

Осачук подчеркнул, что до снятия карантинных мер еще далеко. По данным Минздрава, инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) в Черновицкой области вчера составляла 28,96.

На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.

фиксировали В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования . По словам главного санвврача Виктора Ляшко , вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен .

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