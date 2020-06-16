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Коронавирус. В Черновицкой области число заболевших COVID-19 превысило 4000

Коронавирус. В Черновицкой области число заболевших COVID-19 превысило 4000 - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Черновицкой ОГА
16.06.2020, 06:45

За сутки в Черновицкой области выявлено 55 новых случаев коронавирусной инфекции

Число заболевших COVID-19 в Черновицкой области составило 4019 человек, сообщил в Facebook глава Черновицкой областной государственной администрации Сергей Осачук.

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По его словам, за прошедшие сутки в области зафиксировано 55 новых случаев заболевания коронавирусом (сутками ранее - 43).

Осачук подчеркнул, что до снятия карантинных мер еще далеко. По данным Минздрава, инцидентность (количество заболевших COVID-19 за семь дней на 100 000 человек) в Черновицкой области вчера составляла 28,96.

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Денис Юдин
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