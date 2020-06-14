Коронавирус. Минздрав обратился к украинцам из-за роста заболеваемости

Иллюстративное фото: Csaba Krizsan/EPA

В Минздраве считают, что рекордный рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 спровоцирован нарушениями карантина, и призывают украинцев соблюдать ограничения. Видеообращение опубликовано на профильном Telegram-канале МОЗ Коронавірус-інфо.

В ведомстве поблагодарили украинцев за соблюдение карантина в течение почти трех месяцев, однако отметили, что после ослабления ограничений, часть людей решила, что карантин отменен. В подтверждение этого тезиса Минздрав опубликовал кадры из переполненных ночных клубов, где не соблюдается дистанция.

В МОЗ подчеркнули, что эпидемия не завершилась и каждый день она забирает жизни. В МОЗ призвали следовать карантинным рекомендациям:

- использовать защитные маски;

- соблюдать дистанцию в 1,5 метра с другими людьми;

- как можно чаще мыть руки.

За 10 июня коронавирус выявили у 689 человек в Украине, за 11 число появилось 683 новых больных коронавирусом, а за 12 июня - 753. Это рекордные показатели суточной заболеваемости за все время эпидемии.

выявили появилось Глава Минздрава Максим Степанов объяснил ухудшение эпидемиологической ситуации наплевательским отношением граждан к карантину и сказал, что ведомство будет предлагать новые "меры для защиты жизней и здоровья украинцев".

санврач что пока не рассматривается возможность одномоментного возврата к более жестким мерам карантина в масштабах всей страны, однако будет усилен контроль за соблюдением санитарных норм Позже главный Виктор Ляшко санврач

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