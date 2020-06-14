Коронавирус. Минздрав обратился к украинцам из-за роста заболеваемости

В Минздраве считают, что рекордный рост заболеваемости коронавирусной болезнью COVID-19 спровоцирован нарушениями карантина, и призывают украинцев соблюдать ограничения. Видеообращение опубликовано на профильном Telegram-канале МОЗ Коронавірус-інфо.
В ведомстве поблагодарили украинцев за соблюдение карантина в течение почти трех месяцев, однако отметили, что после ослабления ограничений, часть людей решила, что карантин отменен. В подтверждение этого тезиса Минздрав опубликовал кадры из переполненных ночных клубов, где не соблюдается дистанция.
В МОЗ подчеркнули, что эпидемия не завершилась и каждый день она забирает жизни. В МОЗ призвали следовать карантинным рекомендациям:
- использовать защитные маски;
- соблюдать дистанцию в 1,5 метра с другими людьми;
- как можно чаще мыть руки.
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