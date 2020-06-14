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Коронавирус. Киев и десять областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав

Коронавирус. Киев и десять областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета
14.06.2020, 14:30

В столице и десяти областях превышен показатель инцидентности (количество заболевших на 100 000 жителей), установленный Минздравом

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Везде превышен показатель инцидентности. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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В этих регионах количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 000 населения превышает, установленный Минздравом показатель (12). Остальные показатели в норме. 

На сегодня показатель инцидентности превышен в Киеве - 16,38, Винницкой области - 16,64, Волынской области - 33,55, Житомирской области - 13,58, Закарпатской области - 24,73, Ивано-Франковской области - 12,14, Львовской области - 26,92, Ровенской области - 25,59, Тернопольской области - 14,64, Черновицкой области - 30,74, Черниговской область - 13,23.

  • В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.
  • 8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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Владислав Сердюк
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Украина карантин коронавирус COVID-19
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