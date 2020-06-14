Коронавирус. Киев и десять областей не готовы ослаблять карантин - Минздрав

Иллюстративное фото: пресс-служба Одесского горсовета

По состоянию на 14 июня к ослаблению карантина не готовы Киев и десять областей. Везде превышен показатель инцидентности. Об этом говорится в сообщении Минздрава.

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В этих регионах количество новых случаев COVID-19 за последние семь дней на 100 000 населения превышает, установленный Минздравом показатель (12). Остальные показатели в норме.

На сегодня показатель инцидентности превышен в Киеве - 16,38, Винницкой области - 16,64, Волынской области - 33,55, Житомирской области - 13,58, Закарпатской области - 24,73, Ивано-Франковской области - 12,14, Львовской области - 26,92, Ровенской области - 25,59, Тернопольской области - 14,64, Черновицкой области - 30,74, Черниговской область - 13,23.

В конце 2019-го в Ухане (КНР) началась вспышка заболевания COVID-19: ее вызывает коронавирус SARS-CoV-2.

8 июня в ВОЗ (Всемирной организации здравоохранения) заявили о глобальном ухудшении ситуации с пандемией коронавируса.

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