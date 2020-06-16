Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 100 заболевших

Во Львовской и Ровенской областях зафиксировано более 100 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.
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В Черновицкой области с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, в Киеве - почти 4000, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.
За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях - 139 и 104 новых пациента соответственно. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.
Данные по областям:
Черновицкая - 4013 заболевших (54 за сутки);
Киев - 3985 (28);
Львовская - 3072 (139);
Ровенская - 2473 (104);
Киевская - 2049 (25);
Ивано-Франковская - 1809 (43);
Закарпатская - 1726 (46);
Харьковская - 1595 (53);
Волынская - 1499 (61);
Тернопольская - 1483 (16);
Винницкая - 1455 (32);
Одесская - 1133 (16);
Житомирская - 1101 (14);
Днепропетровская - 1004 (6);
Кировоградская - 590 (4);
Черкасская - 562 (10);
Хмельницкая - 560 (1);
Запорожская - 531 (2);
Черниговская - 427 (3);
Донецкая - 338 (4);
Николаевская - 321 (0);
Полтавская - 279 (1);
Сумская - 228 (1);
Херсонская - 183 (0);
Луганская - 60 (3).
Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.
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