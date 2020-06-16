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Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 100 заболевших

Коронавирус. В двух областях Украины за сутки зафиксировано более 100 заболевших - Фото
Иллюстративное фото: пресс-служба Ивано-Франковской ОГА
16.06.2020, 09:15

В Николаевской и Херсонской областях новых заболевших COVID-19 нет

Во Львовской и Ровенской областях зафиксировано более 100 заболевших коронавирусной инфекцией за сутки. Об этом говорят данные, опубликованные Советом национальной безопасности и обороны.

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В Черновицкой области с начала эпидемии зафиксировано более 4000 заболевших, в Киеве - почти 4000, более 3000 - во Львовской области, более 2000 - в Ровенской и Киевской областях, более 1000 - в Ивано-Франковской, Закарпатской, Тернопольской, Харьковской, Винницкой, Волынской, Житомирской, Одесской и Днепропетровской областях.

За сутки больше всего заболевших выявлено во Львовской и Ровенской областях - 139 и 104 новых пациента соответственно. В Николаевской и Херсонской областях новых случаев COVID-19 не зафиксировано.

Данные по областям:

Заразившиеся коронавирусом по областям (Фото - ЦОЗ)

Черновицкая - 4013 заболевших (54 за сутки);

Киев - 3985 (28);

Львовская - 3072 (139);

Ровенская - 2473 (104);

Киевская - 2049 (25);

Ивано-Франковская - 1809 (43);

Закарпатская - 1726 (46);

Харьковская - 1595 (53);

Волынская - 1499 (61);

Тернопольская - 1483 (16);

Винницкая - 1455 (32);

Одесская - 1133 (16);

Житомирская - 1101 (14);

Днепропетровская - 1004 (6);

Кировоградская - 590 (4);

Черкасская - 562 (10);

Хмельницкая - 560 (1);

Запорожская - 531 (2);

Черниговская - 427 (3);

Донецкая - 338 (4);

Николаевская - 321 (0);

Полтавская - 279 (1);

Сумская - 228 (1);

Херсонская - 183 (0);

Луганская - 60 (3).

Данные с временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса отсутствуют.

  • На прошлой неделе в Украине дважды фиксировали рекордную суточную заболеваемость коронавирусом.
  • В Минздраве увязали ухудшение эпидемиологической ситуации, как с нарушениями ограничений после ослабления карантина, так и с расширением тестирования. По словам главного санвврача Виктора Ляшко, вопрос одновременного ужесточения карантина по всей стране пока не рассматривается, однако контроль за соблюдением ограничений будет усилен.
  • За последние сутки в мире выявили 124 600 новых заболевших (123 718 - сутками ранее), 3415 умерших (3263) и 90 756 выздоровевших.

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Денис Юдин
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